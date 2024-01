Anais Drago: chi è, violinista, età, concerti, Facebook

Anais Drago è una talentuosa violinista italiana, molto apprezzata dal pubblico. Questa sera sarà ospite al programma musicale “Via dei Matti numero 0”, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Nata a Biella nel 1993, Anais Drago ha trent’anni ed è considerata una delle violiniste più talentuose del panorama musicale italiano. Il suo repertorio spazia tra diversi generi musicali, come l’improvvisazione libera, la musica elettroacustica, il jazz, la world music e il pop.

L’artista si è esibita come leader sui palchi jazz più importanti d’Italia, come Umbria Jazz, Time in Jazz, Torino Jazz Festival, Bergamo Jazz Festival e Casa del Jazz, ottenendo grande successo. Dal 2021, Anais Drago si dedica anche all’attività di ricerca e concertistica da solista, ottenendo importanti riconoscimenti dalla critica e dalla stampa.

A partire dal 2023, la violinista ha avviato una collaborazione artistica con Federico Calcagno e Max Trabucco in un trio prodotto dal We Start di Novara. Insieme alla contrabbassista Valentina Ciardelli, stanno lavorando alla realizzazione di un disco omaggio a Frank Zappa.

Anais Drago fa parte dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani e collabora stabilmente con diverse formazioni, tra cui il trio torinese Accordi e Disaccordi. Durante la sua carriera, ha avuto l’opportunità di esibirsi accanto ad artisti di grande successo e fama, riscuotendo sempre grandi apprezzamenti e ottenendo un grandissimo successo.

La sua partecipazione al programma “Via dei Matti numero 0” rappresenta un’ulteriore conferma del suo talento e della sua popolarità. Il programma, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, rappresenta una vetrina importante per gli artisti del panorama musicale italiano.

Anais Drago è un esempio di talento e dedizione alla musica. La sua passione per il violino e la sua abilità nel suonarlo hanno conquistato il pubblico, facendola diventare una delle violiniste più amate e apprezzate del momento. La sua versatilità e la sua capacità di spaziare tra generi diversi dimostrano la sua bravura e la sua apertura mentale nei confronti della musica.

Nonostante sia ancora giovane, Anais Drago ha già ottenuto numerosi successi e riconoscimenti, dimostrando di essere un’artista completa e di grande talento. La sua carriera continua a crescere e siamo sicuri che continuerà a sorprenderci con la sua musica e le sue performance emozionanti.

La sua partecipazione al programma musicale “Via dei Matti numero 0” rappresenta un’opportunità importante per far conoscere il suo talento a un pubblico ancora più ampio. Siamo certi che la sua esibizione sarà indimenticabile e che continuerà a conquistare il cuore di tutti gli appassionati di musica.

In conclusione, Anais Drago è una violinista di grandissimo talento e molto apprezzata dal pubblico. La sua partecipazione al programma “Via dei Matti numero 0” rappresenta un’ulteriore conferma della sua popolarità e del suo successo. Continueremo a seguirne la carriera con grande interesse, certi che ci riserverà ancora molte sorprese musicali.

Continua a leggere su MediaTurkey: Anais Drago: chi è, violinista, età, concerti, Facebook