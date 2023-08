Anfo: motociclista muore dopo schianto con una vettura

Le stragi sulle strade non hanno fine, quest’oggi ad Anfo un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre era in sella alla sua motocicletta in uno schianto con una vettura.

Anfo: la tragedia

Ennesima tragedia sull’asfalto, questa volta si è verificata lungo la Sp 237 all’altezza di Anfo, dove è morto un uomo di 53 anni che era in sella alla sua moto dopo essersi schiantato contro un’automobile.

La dinamica dell’impatto non è ancora del tutto chiara, ma sembrerebbe che la vittima stava risalendo la valle quando, dopo aver affrontato una curva, si è trovato di fronte un’auto che stava svoltando a destra per immettersi in una strada laterale.

Non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura che lo precedeva: l’ha urtata, è stato disarcionato ed è caduto sull’opposta corsia di marcia, dove in quel mentre sopraggiungeva un’Alfa Romeo Mito che non ha potuto evitare l’impatto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, la Polizia locale e i Vigili del fuoco, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il traffico lungo il lago d’Idro è rimasto bloccato per quattro ore, con la coda di macchina che arrivava oltre il confine regionale in Trentino. Ora il transito è stato riaperto ma ci vorrà molto tempo per smaltire la coda che si è formata.

Le indagini vanno avanti per risalire alle cause della morte del 53enne, le forze dell’ordine vogliono capire se l’uomo sia morto dopo il primo impatto con l’auto o dopo essere stato travolto dall’Alfa Mito che sopraggiungeva, oltre a questo c’è da mettere in chiaro se la prima auto contro la quale il motociclista si è schiantato abbia inserito l’indicatore di direzione o no e se nel caso lo ha fatto nella distanza prestabilita.

Una tragedia ancora tutta da chiarire, ma resta comunque il dato di fatto che un’altra persona ha perso la vita sull’asfalto.