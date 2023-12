La soap opera turca “Terra amara” si prenderà una breve pausa durante le festività natalizie, come avviene ogni anno. L’ultima puntata prima di Natale andrà in onda proprio alla vigilia, e poi la serie tornerà subito dopo le festività. Durante la pausa, verranno trasmessi programmi speciali al posto di “Terra amara”, ma nulla potrà sostituire le emozioni che la serie regala. Questo periodo di pausa può essere un’occasione per passare del tempo con i propri cari o recuperare gli episodi persi. Il ritorno di “Terra amara” sarà scintillante e pronto a regalare nuove emozioni. Auguri di buon Natale e non vedo l’ora di scambiare opinioni con voi quando la serie tornerà in onda.

Continua a leggere su MediaTurkey: Anteprima: Come Canale 5 cambierà le festività con Terra amara |