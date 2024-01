Anthony Delon: figli, età, Instagram, padre, sorella, moglie

Anthony Delon, figlio del celebre attore Alain Delon, ha recentemente suscitato l’attenzione dei media annunciando la sua intenzione di sottoporsi all’eutanasia assistita. La famiglia Delon è stata spesso coinvolta in controversie familiari negli ultimi anni, con l’attore francese che non ha avuto contatti con sua sorella per diverso tempo. Tuttavia, in occasione del suo ospite al salotto televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin, verrà offerta l’opportunità di conoscere meglio Anthony Delon, sia riguardo alla sua carriera che alla sua vita privata.

Anthony Delon è nato il 30 settembre 1964 a Los Angeles, in California, e quest’anno compirà 60 anni. Segno zodiacale della Bilancia, è il figlio di Alain Delon e Nathalie Delon, entrambi attori. Ha seguito le orme dei suoi genitori dedicandosi alla recitazione.

Da diversi anni, Anthony Delon ha raccontato delle difficoltà del suo rapporto con suo padre, che hanno segnato la sua infanzia e la sua adolescenza. Ha rivelato che il padre è stato violento in diverse occasioni, sostenendo che questo comportamento derivi dal fatto che anche lui è stato abbandonato. Delon ha spiegato che il dramma della vita di suo padre è avvenuto quando decise di arruolarsi in guerra all’età di 17 anni e sua madre firmò il consenso, accettando il rischio che potesse morire. Nonostante il dolore e la violenza che ne sono scaturiti all’interno della famiglia, Anthony Delon è stato in grado di perdonare suo padre e ha sottolineato l’importanza di cercare di comprendere per evitare di ripetere gli stessi errori.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anthony Delon è stato sposato con Sophie Clerico dal 2006 al 2012, da cui ha avuto due figlie: Lou Delon, attualmente 27enne, e Liv Delon, 22enne. Ha anche una figlia avuta da una precedente relazione, nata nel 1986 e quindi di 38 anni. Fino all’anno scorso, l’attore francese ha avuto una relazione duratura con la giovane donna Sveva Alviti, ma la loro storia è giunta al termine nel 2023.

In conclusione, Anthony Delon, figlio del famoso attore Alain Delon, ha affrontato molte difficoltà nella sua vita a causa del complicato rapporto con suo padre. Tuttavia, nonostante le sofferenze subite, ha dimostrato di essere in grado di perdonare e di cercare di evitare di ripetere gli stessi errori. Nella sua vita privata, ha avuto diverse relazioni e ha tre figlie. La sua storia e il suo punto di vista saranno approfonditi nel corso del programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale Cinque.

Continua a leggere su MediaTurkey: Anthony Delon: figli, età, Instagram, padre, sorella, moglie