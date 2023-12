Anticipazioni La Promessa 15 dicembre 2023: Pia Confessa a Gregorio la Verità sul Suo Bambino

Nel prossimo episodio de “La Promessa” in onda il 15 dicembre 2023 su Canale 5, Pia e Gregorio si preparano finalmente a sposarsi. Catalina si rivela un’importante alleata per Pia, che sta annunciando ai suoi amici che è arrivato il momento di sposare Gregorio. La governante ha richiesto un matrimonio semplice senza ricevimento nuziale. Nel frattempo, Pia sta vivendo un momento difficile mentre aspetta un bambino risultato di uno stupro. Nonostante ciò, ha trovato il coraggio di difendersi e di proteggere Teresa, uccidendo il padre di Cruz durante una lotta. Il segreto di Pia sull’aborto che non è mai avvenuto è stato rivelato a tutti. Catalina affronta le menzogne che ha raccontato a Manuel e mostra compassione nei confronti di Pia. Sofia, una grande fan della serie, si sente molto coinvolta dagli eventi e trova toccante il coraggio di Pia e l’empatia di Catalina. Non vede l’ora di scoprire se Pia troverà finalmente la felicità che merita e come si svilupperà la sua relazione con Gregorio dopo le recenti rivelazioni. Gli spoiler per l’episodio successivo promettono momenti di grande pathos e gli appassionati non vedono l’ora di seguirlo. In conclusione, nel prossimo episodio Pia e Gregorio si preparano a sposarsi, ma la gravidanza di Pia è ancora un segreto per Gregorio. Catalina si dimostra un’alleata importante e le nozze saranno semplici senza ricevimento nuziale. Gli appassionati sono ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro a Pia e Gregorio.

