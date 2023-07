Arrivano i temporali nel bresciano: ecco le zone già colpite

Dopo il caldo dei giorni scorsi sono arrivati i temporali nel bresciano con alcune zone già colpite ed altre che dovrebbero essere colpite nei prossimi giorni quando da queste parti il termometro ritornerà ad abbassarsi, cosa che invece non sembra dover accadere nel centro-sud Italia.

Bresciano: ecco dove sono arrivati già i temporali

Come accennato alcune zone del bresciano già da questa sera stanno facendo i conti con forti temporali e grandinate con chicchi davvero enormi.

Le grandinate fino ad ora hanno colpito la Franciacorta, sul lago d’Iseo e nella zona della Bassa Valtrompia (Nave in particolare), mentre violenti nubifragi si sono verificati nella zona del Garda. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco non sembrano esserci state particolari criticità e quindi le zone sono tutte sotto controllo.

Questo è quanto dovrebbe accadere anche in altre zone nei prossimi giorni, quando le temperature torneranno a scendere dopo il grande ed inaspettato caldo che si è fatto sentire nei giorni scorsi e che sta continuando a colpire l’Italia centromeridionale.

Al Nord invece da domani le regioni troveranno tregua dal caldo e anche se ci saranno nel bresciano altri temporali come quelli di questa sera, non ci dovrebbero essere rischi per le persone e per le coltivazioni soprattutto, ma un normale, anche se violento, ritorno a temperature più adatte alle zone.