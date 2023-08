Autostrada A4 in tilt a causa di due incidenti: ferite due bambine

Autostrada A4 in tilt in entrambi i sensi di marcia a causa di due incidenti avvenuti a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro e che hanno paralizzato il traffico per ore facendo formare code di oltre dieci chilometri.

Autostrada A4: i due incidenti

Il primo incidente è avvenuto in direzione Milano all’altezza di San Giacomo di Rezzato, e ha visto coinvolte quattro persone: una 37enne, un 38enne e due bambine di 3 e 5 anni. Fortunatamente nessuno dei quattro è in grave condizioni, sono stati tutti soccorsi da un’ambulanza della Croce Blu in codice giallo, mentre i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per i rilievi del caso.

A quanto pare la famiglia era a bordo di una roulotte ed è stata travolta da un camion non più sotto il controllo del guidatore a causa della foratura di uno pneumatico. Scontro duro, tanta paura soprattutto per le due piccolissime bambine, ma nessuna grave conseguenza tranne le lunghissime code che si sono man mano formate a causa dei mezzi incidentati sulla carreggiata.

Il secondo incidente è avvenuto in prossimità del ponte sul Chiese di Calcinato. In questo caso nello scontro sono stati coinvolti due mezzi pesanti, tra cui un’autocisterna trasportante un liquido potenzialmente tossico. E’ rimasto ferito solo un camionista subito soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco. Tutto mezz’ora dopo il primo schianto.

In direzione Brescia, si sono formate code da Rezzato fin quasi a Lonato. Sul lato opposto, invece, veicoli incolonnati da Calcinato fino a Buffalora.

La viabilità ha di conseguenza subito forti rallentamenti, ma col passare delle ore e una volta messa in sicurezza l’autostrada in entrambi i sensi di marcia, la viabilità ha pian piano ripreso il giusto scorrimento.

E’ stata comunque una giornata nerissima per coloro che erano in transito in quelle zone, ma almeno questa volta non si sono registrate vittime.