Autostrada A4: scontro tra auto e moto, gravissimo un 40enne

Un gravissimo incidente si è verificato poco fa sull’Autostrada A4 lungo il tratto tra Desenzano del Garda e Brescia Est, all’altezza di Lonato. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile e una motocicletta, un uomo di 40 anni e in condizioni gravissime.

Autostrada A4: scontro tra auto e moto

L’incidente sull’autostrada A4 si è verificato poco fa e quindi le notizie che arrivano sono ancora frammentarie. Da quello che si sa un’automobile e una motocicletta si sono scontrate nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia Est, all’altezza di Lonato, ma non sono ancora chiare le cause dell’impatto.

Le notizie da noi raccolte sono di un incidente molto grave, che ha visto giungere sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso, oltre logicamente alle forze dell’ordine che devono chiarire la dinamica effettuando i rilievi del caso.

Nell’impatto che è stato violentissimo, un uomo di 40 anni, quello in sella alla motocicletta, ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale dove i medici stanno facendo di tutto per curarlo.

Dalle prime testimonianze che arrivano sembra che l’automobile abbia effettuato un sorpasso non accorgendosi dell’arrivo della motocicletta ed a quel punto l’impatto è stato inevitabile, ma al momento queste sono solo voci e supposizioni in attesa di conoscere il rapporto stilato dalle forze dell’ordine giunte sul posto.

Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico, infatti si sono formate code lunghissime e si procede molto lentamente per permettere la messa in sicurezza dell’autostrada.

Notizie sulla salute del 40enne e sulla dinamica precisa dell’incidente dovrebbero arrivare nelle prossime ore e vi terremo aggiornati.