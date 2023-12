Babbo Natale cercasi: Jodie Sweetin protagonista di una dolce commedia

Il film “Babbo Natale cercasi” è una commedia romantica a tema natalizio che verrà trasmessa su Tv8 durante la vigilia di Natale. La trama ruota attorno a Grace Long, che deve organizzare una parata natalizia ma si trova in difficoltà quando l’attore che avrebbe dovuto interpretare Babbo Natale si infortuna. Decide quindi di scegliere Ben, un ragazzo che detesta il Natale. Nel cast del film troviamo Jodie Sweetin, Eric Winter, Jay Brazeau, Karen Kruper, Karen Holness, Laura Mitchell, Dolores Drak e Katey Hoffman. “Babbo Natale cercasi” è una produzione del canale statunitense Hallmark Channel, specializzato in film sentimentali. La protagonista, Jodie Sweetin, è un volto noto grazie alla sua partecipazione alla serie tv “Gli amici di Papà”. Nonostante la trama possa sembrare prevedibile, il film offre una storia dolce e divertente, perfetta per il periodo natalizio. È un’opzione leggera e piacevole per rilassarsi durante le festività, godendosi le atmosfere natalizie e le emozioni che questa commedia romantica regala.

