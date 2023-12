Barry Keoghan ha improvvisato una delle scene più forti di Saltburn rendendola ancora più disturbante

Barry Keoghan ha lasciato il pubblico stupefatto con la sua improvvisazione di una delle scene più inquietanti nel film Saltburn, rendendola ancora più potente e disturbante. L’attore irlandese, che interpreta il personaggio di Oliver Quick, ha svelato che la scena della tomba era completamente diversa nella sceneggiatura originale e è stata creata spontaneamente durante le riprese del film.

Durante un’intervista con Variety, Keoghan è stato chiesto come si sia sentito a girare alcune delle sequenze più scioccanti del film, in particolare la scena della tomba. In questa scena, Oliver visita la tomba di Felix e, commosso, si sdraia sul terreno fresco iniziando a piangere. Poi, lentamente, si spoglia e inizia a sfregarsi, simulando un atto sessuale. Questa scena non era prevista nella sceneggiatura originale, ma Keoghan ha deciso di improvvisarla per esplorare il suo personaggio e vedere dove lo avrebbe portato.

Keoghan ha spiegato che voleva essere confuso e lasciare che il suo corpo lo guidasse, cercando di raggiungere un nuovo livello di ossessione nel personaggio di Oliver. La scena inizialmente prevedeva solo un momento in cui Oliver baciava la tomba e toccava la terra con le dita. Tuttavia, durante le riprese, Keoghan e la regista Emerald Fennell hanno deciso che sarebbe stato ancora più intenso se Oliver si fosse slacciato i pantaloni. Hanno quindi chiuso il set per fare una prova e il risultato finale è stato il frutto di quell’improvvisazione.

La scelta di Keoghan di improvvisare la scena della tomba ha aggiunto un elemento di sorpresa e disturbante al film. La sua interpretazione del personaggio di Oliver Quick è stata elogiata per la sua intensità e la sua capacità di trasmettere l’angoscia e l’ossessione del personaggio.

Saltburn, con i suoi temi oscuri e inquietanti, è noto per le sue scene che fanno riflettere e mettono a disagio gli spettatori. La scena della tomba, grazie all’improvvisazione di Keoghan, è diventata uno dei momenti più discussi e controversi del film, suscitando reazioni intense dal pubblico.

In conclusione, Barry Keoghan ha improvvisato una delle scene più potenti di Saltburn, rendendola ancora più disturbante e intensa. La sua scelta di esplorare il personaggio di Oliver Quick in modo audace e provocatorio ha sicuramente contribuito a rendere il film coinvolgente e avvincente per il pubblico.

