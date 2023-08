Bedizzole: droga, armi e munizioni in un bar, arrestati due uomini

I militari della Stazione Carabinieri di Bedizzole durante un giro di controllo sono entrati in un bar e durante una perquisizione hanno rinvenuto in una stanza attigua al negozio 170 grammi di hashish in stecche e panetti, alcuni grammi di cocaina, 99 proiettili calibro 22 non denunciati e non regolarmente detenuti oltre a sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Bedizzole: proprietari del bar arrestati

Subito dopo la perquisizione i carabinieri hanno arrestato i due titolari del bar che erano già noti alle forze dell’ordine per altri diversi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini di 60 anni di Brescia, sono stati accompagnati presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima che è avvenuto nella mattinata odierna ed al termine del quale il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La responsabilità penale degli uomini sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Tenendo conto anche dei precedenti, si prospettano tempi durissimi per i due uomini, che dovranno dare spiegazione sul perchè nel loro negozio vi erano le armi, le munizioni, la droga e gli strumenti per il taglio, oltre al bilancino.

E’ stata comunque un’ottima operazione quella condotta dai carabinieri, i quali hanno assicurato alla giustizia i due 60enni bresciani.