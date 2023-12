Ben Barnes: fidanzata, fisico, vita privata, altezza, età

Ben Barnes è un attore britannico nato a Londra il 20 agosto 1981. È famoso per i suoi ruoli sia al cinema che in serie televisive come “Le cronache di Narnia”, “Westworld”, “Shadow and Bone” e “The Punisher”. Anche se non si conosce molto della sua vita privata, al momento risulta essere single e non sono emerse notizie su eventuali relazioni recenti. Dal punto di vista fisico, è alto e magro, con un fisico tonico ottenuto grazie all’allenamento in palestra. Ha i capelli castani e gli occhi scuri.

Nato a Londra da genitori sudafricani di origine ebraica, Ben Barnes ha studiato Arte Drammatica e Letteratura Inglese all’Università di Kingston di Londra, laureandosi con lode nel 2004. Ha iniziato la sua carriera teatrale recitando in diverse produzioni del National Youth Music Theatre. Nel 2005 ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “Stardust” e nel 2007 ha ottenuto il ruolo del principe Caspian nel film “Le cronache di Narnia: Il principe Caspian”. È stato anche preso in considerazione per il ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight, ma il ruolo è poi andato a Robert Pattinson.

Negli anni successivi, Ben Barnes ha continuato a recitare in diversi film come “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader” nel 2010, “L’ultima legione” nel 2006, “Dorian Gray” nel 2009 e “The Words” nel 2012. Nel 2016 ha recitato nella serie televisiva “Westworld” nel ruolo di Logan Delos, mentre nel 2017 ha interpretato Billy Russo nella serie televisiva “The Punisher”. Nel 2021 ha recitato nella serie televisiva “Shadow and Bone” nel ruolo del generale Kirigan.

Ben Barnes è considerato uno dei migliori attori britannici e viene apprezzato per la sua versatilità nell’interpretare ruoli romantici e drammatici. Attualmente è impegnato nelle riprese della seconda stagione della serie televisiva “Shadow and Bone”. È presente sui social media con una pagina Facebook ufficiale, un profilo Instagram, un account TikTok e un account Twitter.

In conclusione, Ben Barnes è un attore talentuoso che ha conquistato il pubblico con le sue performance in film e serie televisive di successo. Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, è amato dai fan per il suo talento e il suo carisma. Continueremo a seguirlo e a tifare per il suo successo futuro.

