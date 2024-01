L’idea di perdere peso è spesso associata a standard estetici e di salute che ci portano a seguire regimi di vita scomodi. Tuttavia, secondo i nutrizionisti, bere una quantità adeguata di acqua non solo è essenziale per la salute, ma può anche aiutare a controllare il peso. Nonostante l’acqua non faccia dimagrire direttamente, può indirettamente influenzare il metabolismo e portare ad una migliore regolazione dell’alimentazione, aumentando la sazietà e facilitando la digestione. Alcuni studi hanno dimostrato che bere regolarmente acqua può portare a una perdita di calorie giornaliere, soprattutto se bevuta prima dei pasti. Se l’acqua normale non piace, si può optare per il tè o altre bevande aromatizzate. Quindi, sebbene l’acqua non faccia dimagrire direttamente, può essere un valido alleato per la perdita di peso.

Continua a leggere su MediaTurkey: Bere per dimagrire, verità o bufala? Ecco il parere del nutrizionista