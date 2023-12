La serie spagnola “La Casa di Carta” ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo e Netflix ha deciso di creare uno spin-off dedicato al personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. In “Berlino”, il protagonista organizza un colpo per rubare gioielli dal valore di 44 milioni di dollari dalla casa d’aste più importante di Parigi. Per realizzare il piano, Berlino recluta una squadra di criminali esperti. Durante la serie, Berlino mette a rischio la sua vita e quella degli altri membri della squadra, ma riesce a scappare grazie all’aiuto di Damian. Tuttavia, le detective Raquel e Alicia potrebbero cercare di smascherarlo senza prove schiaccianti. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla realizzazione di una seconda stagione di “Berlino”. Se la stagione 2 venisse confermata, potremmo vedere il protagonista sfidare nuovamente le autorità. Non si sa ancora quando uscirà la seconda stagione, ma potrebbe essere prevista per circa un anno dopo la prima. Non ci sono ancora informazioni sul cast, ma è probabile che Pedro Alonso riprenderà il ruolo di Berlino. La prima stagione è composta da 8 episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per vedere la serie in streaming, è necessario un abbonamento a Netflix. Al momento, non ci sono notizie sulla seconda stagione, quindi dobbiamo attendere ulteriori aggiornamenti.

Continua a leggere su MediaTurkey: Berlino 2 stagione si fa? News e aggiornamenti