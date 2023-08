Borgo San Giacomo in lacrime: morto colto da infarto un ragazzo di 24 anni

Borgo San Giacomo è in lacrime per la prematura scomparsa di un ragazzo del paese, che ieri sera è stato colto da infarto a soli 24 anni, la vittima si chiamava Simran Singh , nato e cresciuto nel paese della Bassa ma di origini indiane.

Come è accaduta la tragedia

Simran conviveva con la ragazza a San Paolo e ieri sera hanno deciso di andare a cena in un ristorante vicino, precisamente a Quinzano, dove si è consumata la tragedia.

I due erano a tavola che mangiavano e chiacchieravano dolcemente quando all’improvviso il giovane si è accasciato a terra colpito da un infarto. La ragazza in preda alla disperazione ha allertato i soccorsi immediatamente che sono giunti sul posto tempestivamente.

I soccorritori hanno cercato di rianimare Simran per circa mezz’ora, ma purtroppo non ci sono riusciti, il povero ragazzo è stato colpito da un infarto molto forte che gli ha tolto la vita in pochi secondi.

Borgo San Giacomo: chi era Simran

Simran Singh era conosciuto da tutti in paese, dove è nato e cresciuto e dove ancora oggi vivono i suoi genitori, la mamma Amanjit ed il padre Tarsem, il quale è un dipendente della Tomasoni Meccanica, una delle principali aziende del Comune bassaiolo.

Simran invece lavorava in un’officina meccanica e viene ricordato come un ragazzo sempre disponibile e sorridente, che per molti anni ha fatto parte della banda del paese, la «Santa Cecilia» in cui suonava il fagotto. Lascia nel dolore anche la fidanzata Marta ed il fratello Prince.

La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria Ranzetti in via Pieve 12 a Quinzano d’Oglio, dove alle 19 di oggi – venerdì 18 agosto – si terrà la veglia di preghiera. Le esequie saranno celebrate sabato 19 agosto, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Quinzano.

Un ragazzo che aveva una vita davanti e che si stava costruendo il futuro con la sua amata, ha incontrato invece un destino fatale in una serata che doveva essere di relax.