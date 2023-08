Brescia Calcio: Serie B sempre più vicina

Le speranze del Brescia Calcio di disputare il prossimo campionato di Serie B aumentano sempre di più e in tal caso le Rondinelle ritroverebbero la serie cadetta nonostante la retrocessione arrivata sul campo nel play-out contro il Cosenza.

Brescia Calcio: le buone notizie arrivano dal Tar

A far crescere le speranze di un ripescaggio in Serie B sono state le decisioni del Tar del Lazio, che ha infatti respinto il ricorso della Reggina che è stato addirittura dichiarato “improcedibile”. Respinto anche il ricorso del Perugia, mentre quello del Lecco è stato accolto.

Il club lombardo è quindi virtualmente in Serie B insieme al Brescia, prima in graduatoria di ripescaggio. Per l’ufficialità, però, manca il verdetto del Consiglio di Stato che si riunirà il 29 agosto.

campionato cadetto comincerà il 18 agosto, perciò è probabile che la sentenza possa essere anticipata vista anche la decisione della Lega Serie B di rispettare le date stabilite. Nel calendario rimangono però presenti le X (Perugia o Lecco) e Y (Reggina o Brescia) che lasciano ancora aperti diversi scenari.

Filtra ottimismo

Filtra ottimismo quindi è aumentano a dismisura le possibilità di rivedere anche nel prossimo campionato la compagine bresciana prendere parte al campionato di Serie B.

Intanto la squadra cerca di non farsi distrarre e continua la preparazione agli ordini di mister Gastaldello e del suo staff, ma la proprietà con il presidente Cellino, è pronta ad intervenire sul mercato per rafforzare la rosa non appena giunga l’ufficialità del salto di categoria.

Allo stesso tempo però non si placano le contestazioni dei tifosi, ormai in rottura totale con la proprietà e continuano a chiedere ad alta voce al patron Cellino di farsi da parte e vendere la società qualunque sia la categoria che si dovrà affrontare nella prossima stagione.

Contestazioni che però per ora non hanno scalfito le convinzioni del presidente che va avanti per la propria strada.