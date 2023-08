Brescia: dopo furto in appartamento si nasconde in dormitorio, arrestato 47enne

E’ successo questa notte a Brescia ma da poco si hanno avute notizie, quelle di un topo di appartamento che dopo un furto è stato inseguito e poi arrestato in un dormitorio dove ha cercato di nascondersi.

Brescia: ladro scovato nel dormitorio

Questa notte un uomo di 47 anni di Chiari si è introdotto in una casa a via Milano, dove vive una famiglia di indiani che in quel momento stava dormendo e approfittando di questo si è portato via oggetti di valore-

Quando stava scappando il proprietario di casa ha sentito dei rumori ed ha intravisto l’uomo scappare via per poi scavalcare la recinzione del dormitorio di via Trivellini ed ha avvertito la Centrale Operativa dei Carabinieri di Brescia, da dove subito è partita una volante.

I Carabinieri sotto segnalazione del proprietario di casa si sono presentati presso il dormitorio dove il ladro stava cercando di nascondersi dopo il furto, lo hanno riconosciuto e grazie alla collaborazione dell’uomo che vive nell’abitazione hanno potuto ritrovare anche tutta la refurtiva, più due smartphone rubati altrove, mentre nella casa degli indiani aveva portato via degli oggetti d’oro.

Il ladro era già conosciuto

L’uomo bloccato e prontamente arrestato non è un volto nuovo per le forze dell’ordine, infatti già in passato ha fatto i conti con la Legge sempre per furti e rapine.

Si tratta di un uomo di 47 anni di Chiari, che dopo essere stato arrestato si è visto convalidare il fermo questa mattina dal Giudice del Tribunale di Brescia ed è stato trasferito in carcere.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre si sta cercando di capire se è possibile risalire ai proprietari degli smartphone, anche se in questo caso è molto più difficile perchè non si sa da quanto l’uomo li avesse rubati, quindi si potrebbe risalire ai proprietari solo se il furto sia avvenuto da poco tempo.