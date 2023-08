Brescia: è morto Don Fausto Botticini, domani i funerali

Brescia in lutto per la morte del sacerdote Don Fausto Botticini, che si è spento all’età di 82 anni, domani si svolgeranno i funerali mentre stasera sarà allestita la camera ardente.

Brescia: chi era Don Fausto Botticini

Don Fausto Botticini era nativo di Berlingo e ordinato a Brescia nel 1966, era originario della parrocchia di Travagliato dove era molto conosciuto così come a Barbariga, dove era stato parroco per ben 34 anni dal 1983 al 2017.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, era stato chiamato come vicario cooperatore al Villaggio Sereno negli anni 1966 e 1967, prima di essere trasferito poi a Toscolano dove è rimasto dal 1967 al 1971 e da lì passò a Manerbio dal 1971 al 1983.

Dopo queste varie esperienze è diventato parroco per Barbariga dove è rimasto per ben 34 anni, per poi terminare come presbito collaboratore nella località di Berlinghetto prima dal 2017 a 2019 e contemporaneamente anche a Travagliato dal 2017 al 2021.

Domani i funerali

Si svolgeranno domani martedì 1 agosto i funerali nella chiesa di Travagliato e saranno celebrati da monsignor Pierantonio Tremolada, mentre è stata allestita la camera ardente presso la sua abitazione in via Vittorio Veneto 45/D e dalle ore 20 ci sarà la veglia funebre in sua memoria nella parrocchia di Travagliato.

Don Fausto era un punto fermo della chiesa bresciana, tutti lo conoscevano e lo apprezzavano per la sua bontà d’animo e per essere sempre a disposizione dei propri fedeli.

Nei tantissimi anni in cui ha servito la chiesa e nei vari luoghi in cui è stato ha saputo farsi amare ed è per questo che era visto come un vero punto di riferimento.

Domani sono attesi tantissimi fedeli per rendergli l’ultimo saluto, i quali verranno dalle varie zone della Bassa, perchè Don Fausto ha lasciato un segno importantissimo e i suoi insegnamenti resteranno per sempre nel cuore di chi lo ha seguito con affetto e stima durante la sua lunghissima vita ecclesiastica.