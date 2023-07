Brescia Est: camionista trovato morto all’interno del suo tir

Questa mattina a Brescia Est precisamente nell’autoparco di Castenedolo, è stato trovato morto nel proprio tir un camionista serbo di 62 anni.

Brescia Est: chi ha scoperto il cadavere

La mattinata a Brescia Est è cominciata con una tristissima notizia, quella del ritrovamento di un camionista morto nell’autoparco di Castenedolo, si tratta di un 62enne serbo che si era fermato lì per trascorrere la nottata.

A scoprire il cadavere sono stati altri camionisti, che proprio come l’uomo avevano deciso di fermarsi all’autoparco per riposare durante la notte prima di riprendere i loro rispettivi viaggi.

Vedendo che il collega non era ancora sceso dal tir per lavarsi e fare colazione, verso le 7 si sono avvicinati al tir credendo che stesse ancora dormendo, quando invece hanno trovato l’uomo che non dava segni di vita, quindi subito hanno chiamato i soccorsi, ma quando questi sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del camionista.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per avviare delle indagini, le quali però sono state molto veloci, perchè l’uomo è morto a causa di un malore e quindi hanno confermato le cause naturali del decesso.

Malore dovuto al caldo?

Non si conosce bene il momento in cui l’uomo abbia accusato il malore, infatti può essere anche capitato ore prima magari durante la morte, ma quello che gli inquirenti al momento non scartano è che la disgrazia sia potuta accadere a causa del forte caldo che sta falcidiando l’Italia.

Il camionista potrebbe essere deceduto proprio per un malore dovuto al caldo, dopo tante ore di viaggio a temperature altissime, non sarebbe infatti una novità, visto che negli ultimi giorni altri lavoratori sono morti a causa del forte caldo che di fatto sta abbattendo le difese di moltissime persone ed alcune come il camionista serbo ritrovato a Brescia Est, non reggono a questa ondata.