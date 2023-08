Brescia: il gelato non conosce crisi, guadagni in continuo aumento

In un periodo di forte inflazione e crisi economica a Brescia e un pò in tutta la Lombardia c’è un prodotto che invece va controcorrente, si tratta del gelato, che è sempre più consumato da queste parti.

Brescia: in aumento il consumo dei gelati, i dati Istat

L’Osservatorio di Confartigianato Lombardia ha diffuso i dati Istat sul consumo dei gelati a Brescia e in tutta la Lombardia, l’elaborazione dei consumi consente di stimare per il 2023 una spesa delle famiglie lombarde per gelati pari a 328 milioni di euro.

Anche se viviamo in un periodo di grossa inflazione che costringe le famiglie a rinunciare anche a molti beni alimentari, questi dati sono in aumento grazie all’aumento dei turisti che amano il gelato e che quindi bilanciano le difficoltà delle famiglie residenti in questi meravigliosi posti.

Le dichiarazioni del Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia

Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia, ha così spiegato i motivi della crescita dei guadagni sui gelati: “Quello artigianale è un gelato che si distingue per gli ingredienti che utilizza, di qualità e freschi, e per la varietà di gusti proposti e forte è la vocazione artigiana di questo settore.

In Lombardia, con il 65,9% di gelaterie artigiane (1.038) delle 1.575 presenti e, nella sola provincia di Brescia, sono 232 e, di queste, 165 (il 71,1%) sono artigiane. Il gelato artigianale rappresenta una delle primizie di questi mesi caldi, una vera passione ma che non è più limitata ai soli mesi estivi.

Del resto il gelato artigianale non è solo buono, ma è un vero e proprio alimento completo, sano e genuino, con un apporto bilanciato di nutrienti e ricco di preziosi micronutrienti come vitamine e sali minerali. Oggi pesa l’inflazione anche sull’acquisto di questi prodotti, certo, tuttavia il consiglio è quello di valorizzare le materie prime, la cura e la capacità di trasformarle per continuare ad offrire un prodotto d’eccellenza”.