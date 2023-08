Brescia: lite tra fratelli finisce in sparatoria, uno resta ferito

Qualche ora fa una lite familiare tra due fratelli è terminata in sparatoria. Il tutto è accaduto a Buffalora, quartiere di Brescia, all’interno di una cascina in cui vivono diverse famiglie.

Brescia: sparatoria tra fratelli

Quella che sembrava essere una semplice lite familiare è invece poi sfociata in una tragica sparatoria. Due fratelli si sono incontrati un una cascina a Buffalora, un quartiere di Brescia, luogo in cui vivono anche altre persone ed hanno iniziato ad alzare i toni uno contro l’altro, fino a quando uno di loro ha deciso di passare dalle parole ai fatti ed ha tirato fuori la pistola facendo esplodere alcuni colpi contro il suo stesso fratello.

Chi ha sparato è stato il fratello maggiore e cioè Giovanni Pesce, classe 1954, che ha ferito gravemente il fratello di un anno più piccolo, Francesco Pesce.

Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri ed i sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in condizioni gravi per le ferite riportate al petto da un proiettile, mentre Giovanni Pesce è stato arrestato per tentato omicidio.

I rapporti tra i fratelli dalle testimonianze raccolte erano tese già da molto tempo, ma chi li conosceva non si sarebbe mai aspettato che l’ennesima lite potesse sfociare in una sparatoria.

Adesso i Carabinieri stanno portando avanti le indagini per capire a cosa siano dovuti i dissidi tra i due familiari e perchè Giovanni ha deciso di sparare al fratello Francesco.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che i dissidi siano dovuti a questioni economiche in sospeso da anni tra i due, ma questo non giustifica quanto accaduto questo pomeriggio, dove una persona poteva perdere la vita, anche se al momento le sue condizioni continuano ad essere gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Questa non è comunque la prima volta che una lite familiare termina nel sangue.