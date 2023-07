Brescia, mondo della pallanuoto in lutto per la morte di Aldo Sussarello

La Brescia sportiva soprattutto quella della pallanuoto è in lutto per la prematura scomparsa di Aldo Sussarello, l’allenatore del Brescia Waterpolo, squadra satellite della AN Brescia. La morte è avvenuta a causa di una malattia con la quale lo sportivo stava combattendo ormai da un anno con tutte le sue forze.

Aldo Sussarello: chi era

Aldo Sussarello aveva 53 anni ed è stato a lungo il capitano della Pallanuoto Brescia prima di abbandonare una decina di anni fa la vasca da giocatore e intraprendere il cammino di allenatore, proprio come in passato ha fatto il padre Alessandro, il quale è stato un noto allenatore di nuoto e pallanuoto.

Sussarello anche nei momenti che combatteva la malattia ha sempre dimostrato il suo spirito combattivo proprio come faceva in vasca, ma questa mattina ha dovuto arrendersi al male lasciando un grandissimo vuoto nel mondo di questo sport sia a Brescia che in tutta l’Italia.

Il comunicato della società

La società Brescia Waterpolo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale questo comunicato per ricordare l’allenatore: “Le società Brescia Waterpolo e An Brescia sono profondamente addolorate per la scomparsa di Aldo Sussarello. Un dolore forte quello che colpisce la nostra pallanuoto. Aldo era una persona eccezionale, un coach stimato da tutti, che ha contribuito alla crescita di tanti ragazzi. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”.

Una ferita profonda per tutta la famiglia, soprattutto per la sorella Paola che aveva seguito le stesse orme del fratello e i due erano molto legati, oltre ai tantissimi amici di Aldo, che aspettano ora di dare l’ultimo saluto ad un uomo che ha cercato di vincere la partita più importante della sua vita ma purtroppo non vi è riuscito, lasciando comunque un segno di quanto si può essere forti nonostante il male ti perseguiti.

I funerali si svolgeranno giovedì 20 luglio alle ore 13.45 nella parrocchia di Chiesanuova S. Maria Assunta partendo dalla Casa del Commiato.