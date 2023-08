Brescia: morto l’uomo colpito da un ciclista giorni fa

Non ce l’ha fatta l’uomo di 65 anni, Mario Donadoni, deceduto all’ospedale Civile di Brescia dopo giorni di agonia. L’uomo aveva battuto la testa dopo una lite avvenuta con un ciclista il 26 luglio scorso.

Brescia: la ricostruzione della lite

La lite tra il 65enne di Offlaga ed il ciclista si è sviluppata nella serata del 26 luglio. Il ciclista, un uomo di 67 anni di Dello, aveva avuto una discussione con la moglie di Mario Donadoni a quanto pare per motivi di precedenza.

La donna una volta rientrata a casa aveva raccontato l’accaduto al marito e i due sono scesi di casa per cercare l’uomo in bicicletta, che è stato raggiunto dalla coppia in breve tempo.

Tra i due uomini è scattata una violente lite inizialmente verbale con il Donadoni che ha cercato di difendere le ragioni della moglie, ma dopo qualche attacco verbale di troppo e qualche spintone, l’uomo in bicicletta ha colpito con un pugno il 65enne il quale ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo violentemente la testa sull’asfalto.

I primi soccorsi sono stati portati proprio dalla moglie e dal ciclista in attesa dei sanitari del 118, che in un primo momento non avevano rilevato nessuna ferita grave, tanto da trasportare l’uomo in ospedale in codice verde.

Le condizioni si sono però improvvisamente aggravate una volta giunti in ospedale, dove è stato riscontrato un gravissimo trauma cranico, che ha portato i medici a sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico.

Nonostante l’intervento le condizioni dell’uomo non sono migliorate, anzi, sono apparse sempre gravissime fino a quando si è definitivamente spento alle prime ore di questa mattina dopo una lunga agonia.

Il 67enne che aveva colpito l’uomo era già stato accusato per lesioni gravissime, ora dopo il decesso può essere incriminato per omicidio preterintenzionale.

La domanda nasce però spontanea: “Era una tragedia che si poteva evitare?”. La risposta forse la conosciamo tutti.