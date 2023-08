Brescia: previsti per domani fortissimi temporali

Brescia sembra non avere tregua dal maltempo in questa folle estate, infatti dopo i temporali della settimana scorsa che hanno provocato ingenti danni ed una giovane vittima, è in arrivo domani 3 agosto una nuova forte perturbazione, che vede proprio la città e la provincia a grosso rischio, come affermato dai meteorologi.

Brescia: domani previsti forti temporali

Sta per arrivare un’importante perturbazione che porterà temporali da nord a sud; le regioni nord-orientali saranno le prime a sperimentare fenomeni di grande intensità.

Giovedì 3 agosto, sono attesi “temporali pomeridiani sull’alta Lombardia sotto la spinta delle correnti secche meridionali, che lasceranno un corridoio idoneo alla convezione tra Comasco e Bresciano occidentale e, successivamente, lungo le Prealpi e le Alpi lombarde centro orientali”, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser.

“Tra Como e Brescia non si può escludere la formazione di un temporale a supercella. Possibili grandinate, con chicchi massimo di 2-3 cm di diametro”.

Queste previsioni fanno tremare i cittadini che stanno ancora, insieme alle autorità, facendo la conta dei danni subiti nei giorni scorsi proprio a causa dei fortissimi temporali e della grandine, che hanno provocato enormi danni a tutto il comprensorio.

Luglio è stato un mese durissimo per queste zone a causa del maltempo, infatti come dichiarato da Arpa tutte le province hanno registrato rovinose grandinate, precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento che hanno richiesto un lavoro intenso dei soccorsi, a cominciare da quelli della Protezione Civile.

Tra gli eventi più intensi viene segnalata, mercoledì 19 luglio, la caduta di chicchi di grandine dal diametro superiore a 8-10 cm che hanno colpito le province di Brescia e di Mantova, il tornado del 21 luglio che ha interessato il Milanese tra Cernusco sul Naviglio e Gessate, le raffiche di vento (venerdì 25 luglio) oltre i 100 km/h che hanno spazzato quasi l’intera pianura dal Milanese al Bresciano, mentre nelle stesse ore la grandine colpiva duramente la provincia di Cremona.