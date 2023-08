Brescia: risolto il giallo della morte dell’uomo caduto dal balcone

E’ stato risolto il giallo sulla morte dell’uomo di 54 egiziano caduto martedì scorso a Brescia in via Togni dal proprio balcone, il tutto grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza. L’uomo si chiamava Andelmenam Mohamed Aly Elwasal.

Brescia: risolto il giallo della morte del 54enne egiziano

Martedì mattina un operaio egiziano di 54 anni, Andelmenam Mohamed Aly Elwasal, è morto precipitando dal balcone della propria abitazione a Brescia in via Togni e dopo giorni di indagini le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire l’accaduto avvalendosi delle immagini di una videocamera di sorveglianza installata in zona, che ha ripreso gli ultimi istanti di vita dell’uomo.

Le immagini mostrano l’uomo aggrapparsi alla ringhiera per calarsi in basso, ondeggiando il corpo e cercando di darsi lo slancio per raggiungere il balcone dell’abitazione sottostante. Una volta staccate le mani, però, non è riuscito a raggiungere il piccolo ripiano esterno ed è piombato nel cortile della palazzina, morendo sul colpo dopo un ‘volo’ di circa 10 metri.

Non è ancora stato accertato il motivo del gesto. Tra le tante ipotesi, quella che fosse rimasto chiuso fuori e che non avesse con sé il telefono; non è tuttavia escluso che, per qualche ragione, volesse entrare nella casa del vicino. Intanto sono stati disposti gli esami tossicologici per accertare se fosse lucido in quei drammatici istanti, mentre si continua a indagare sui rapporti col vicinato.

Chi era Andelmenam Mohamed Aly Elwasal

Da oltre cinque anni, Andelmenam Mohamed Aly Elwasal abitava a Brescia, dove lavorava come operaio in un’azienda. Viveva in quell’appartamento dove ha perso la vita da solo. Da quel che guadagnava con il suo lavoro mandava ogni mese una parte dello stipendio alla sua famiglia che era rimasta in Egitto.

La famiglia ora attende il via libera della Procura di Brescia per poter avere la salma così da celebrare i funerali nel proprio paese di origine.

I tempi non dovrebbero essere lunghi, perchè sul corpo della vittima non è stata disposta l’autopsia ma sono stati effettuati solo gli esami tossicologici.