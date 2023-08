Brescia: ritorna l’allerta meteo arancione

Dopo giornate di caldo ritorna il maltempo a Brescia e in tutta la Lombardia, per questo motivo la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo arancione.

Questa allerta meteo sarà in vigore per il resto di questa giornata, perchè sono previste condizioni instabili con temporali sparsi sui rilievi settentrionali. Per stasera si prevede un aumento anche dei venti, possibili forti grandinate di dimensioni anche grandi.

Per questo motivo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per i temporali in Valcamonica e sui laghi e sulle Prealpi bresciane, mentre un’allerta gialla riguarderà l’alta pianura: entrambe resteranno in vigore fino alle 3 di notte.

Brescia: il comunicato della Protezione Civile

Questo il comunicato emesso dalla Protezione Civile della Lombardia: “I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone alpine e prealpine, con temporali tendenti a spostarsi da Ovest verso Est. Si prevede un aumento dell’instabilità anche sulle pianure occidentali e centrali, con possibilità di transito di occasionali rovesci o temporali, ma con bassa probabilità di eventi intensi e persistenti.

Sulle pianure sud-orientali precipitazioni meno probabili, ma non è escluso qualche rovescio o temporale in estensione dall’Appennino. Fenomeni tendenti ad attenuarsi o ad esaurirsi in tarda serata specie a Ovest, mentre sulle zone orientali i fenomeni convettivi potrebbero persistere fino alle prime ore di domani.

Per la giornata di domani, venerdì 18 agosto, non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali.

Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali”.

Quindi si preannuncia un’altra serata di massima allerta in molte zone della Lombardia e non ne sarà esente Brescia, tutto questo subito dopo giornate in cui il caldo afoso ha caratterizzato il tempo da queste parti facendo salire le temperature intorno ai 36 gradi, ma se ne percepivano 39.

E’ un’estate davvero folle.