Brescia: tir avvolto dalle fiamme, conducente miracolosamente illeso

Tanta paura questa mattina in autostrada A4 tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, in direzione Milano a causa dell’incendio di un tir.

Brescia: tir in fiamme, conducente illeso

Nella prima mattinata di oggi un tir ha preso fuoco in autostrada A4 e la tragedia si è sfiorata solo grazie alla prontezza del camionista che era alla guida del grosso mezzo.

Rendendosi conto che dal tir iniziava ad uscire del fumo, il camionista ha raggiunto la prima piazzola di emergenza che era nelle vicinanze, è sceso dall’abitacolo e si è messo in salvo prima che il mezzo andasse completamente a fuoco distruggendosi e con la sua prontezza ha messo in salvo anche altre persone che transitavano in quel tratto.

Mentre i tir cominciava a bruciare sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza il tratto autostradale.

Tutto è andato per il meglio anche se sono stati inevitabili le ripercussioni sul traffico, infatti si sono create code fino a 7 chilometri, ma l’importante è che nessuno abbia riportato ferite.

Ora sono in corso le indagini per capire da cosa sia stato scaturito l’improvviso incendio, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un guasto all’impianto elettrico del mezzo.

Quella che poteva essere una sciagura si è trasformata solo in una grande paura e nube di fumo e fiamme, grazie al conducente del tir, che ha avuto la calma e la prontezza di parcheggiare il tir al di fuori della carreggiata, sarebbe bastata una piccola distrazione o un pizzico di superficialità da parte sua ed ora si starebbe parlando dell’ennesima strage della strada.

L’esperienza in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale e deve valere come insegnamento per tutti coloro che sono alla guida, solo così si possono evitare tragedie.