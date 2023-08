Brescia: uomo cade dal balcone di casa e muore

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Brescia dove un uomo di 54 anni è caduto dal proprio balcone in via Togni ed ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarlo.

Brescia: l’accaduto

Nella tarda mattinata di oggi 22 agosto, un uomo di 54 anni di origine straniera è morto cadendo dal balcone dell’appartamento in cui viveva al terzo piano di un condominio di via Togni in città, a due passi dalla stazione.

Il 54enne è precipitato per una decina di metri restando a terra nel cortile interno del caseggiato, morendo sul colpo. Sul posto si sono precipitati la Polizia di Stato e i soccorritori del 118, ma questi ultimi non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, che è morto appena ha toccato il suolo.

Le indagini

La Polizia sta portando avanti le indagini per capire quali siano state le cause della caduta risultata fatale all’uomo. Dopo i primissimi rilievi è stata scartata l’ipotesi di una caduta provocata da terze persone, mentre restano in piedi le possibilità che si sia trattata di una caduta nel vuoto dovuta ad una sporgenza eccessiva dell’uomo, forse indaffarato a fare dei lavori sul balcone, e anche quella del gesto estremo.

Restano quindi ancora in piedi queste due possibili cause, che gli inquirenti stanno cercando di chiarire, anche se al momento la più probabile sembra essere quella della caduta accidentale perchè la vittima non aveva dato, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, nessun segno per cui avrebbe dovuto pensare di togliersi la vita.

Tutto è ancora da chiarire, ma resta la tragedia di una vita spezzata che lascia nel dolore i propri familiari e gli amici, qualunque sia stata la causa. L’impatto è stato comunque violentissimo con l’asfalto e la caduta non ha lasciato scampo all’uomo, il quale è deceduto a causa del violento urto sul cemento.