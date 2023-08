Bresciano: dopo il forte caldo arrivano temporali e grandine

Dopo giorni di grande caldo nel Bresciano sono in arrivo forti temporali e grandine, se questo da un lato darà sollievo perchè si tornerà a respirare, dall’altro preoccupa perchè secondo le previsioni i temporali saranno di forte entità ed è prevista anche la grandini, quindi si può andare incontro a nuovi gravi disagi come già avuti nei mesi precedenti.

Le previsioni per il nord Italia

Per gli ultimi giorni di agosto le temperature di tutto il Nord Italia, compresa la provincia bresciana, sono in brusca diminuzione di 10-15 gradi, a causa dell’arrivo del ciclone Poppea.

Questa di oggi, sabato 26 agosto, sarà ancora una giornata di caldo intenso, mentre nel Nordovest le temperature inizieranno a diminuire sensibilmente. In serata ci saranno i primi rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria, zone nelle quali è prevista anche la grandine.

Le previsioni del Bresciano

L’arrivo della perturbazione vera e propria nel Bresciano è al momento previsto per la giornata di domani, quando la temperatura diminuirà bruscamente (minime tra 19 e 23 °C, massime tra 23 e 27 °C) a causa dei violenti temporali, in arrivo tra pomeriggio e sera. Piogge intense, venti forti e possibili trombe d’arie: nelle prossime ore potrebbe essere diramata l’allerta meteo da parte della Regione.

Si passerà quindi da un estremo all’altro con l’arrivo del ciclone Poppea e questa non è una buona notizia, perchè si conoscono ormai fin troppo bene i disastri che possono portare questi improvvisi sbalzi di temperatura, come si è già potuto notare nei mesi di giugno e luglio, quindi la cittadinanza è in grande e giusta apprensione per quello che può accadere nelle prossime ore a partire dalla giornata di domani.

Si attende solo l’allerta meteo da parte della protezione civile sperando che sia solamente gialla e non di un colore maggiormente rischioso come arancione o addirittura rossa.