Buone notizie per i fan di Peaky Blinders: la sceneggiatura del film è quasi pronta e manca poco alle riprese!

I fan di Peaky Blinders possono essere felici di sapere che la sesta stagione della serie TV sarà l’ultima, ma la storia avrà un vero e proprio epilogo in un film. La sceneggiatura del film di Peaky Blinders è quasi completa e le riprese inizieranno a metà anno. Questa notizia ha sorpreso i fan, che credevano che la serie sarebbe continuata con un settimo capitolo. Tuttavia, il produttore Steven Knight aveva sempre avuto l’intenzione di concludere la storia con un film. Non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per il film, ma sappiamo che sarà ambientato a Birmingham, nel quartiere di Digbeth, durante la Seconda Guerra Mondiale. La trama del film potrebbe vedere i membri più anziani della famiglia Shelby affrontare la partenza dei loro figli per la guerra. Il cast del film includerà Cillian Murphy, Paul Anderson e Tom Hardy, ma non sono state rivelate ulteriori informazioni sul resto del cast. Mentre tutti gli episodi di Peaky Blinders sono disponibili su Netflix, per il film dobbiamo ancora aspettare ulteriori aggiornamenti. In conclusione, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questo film e di rivedere i nostri amati personaggi sul grande schermo.

