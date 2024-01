Buongiorno buon giovedì 4 gennaio 2024: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Il giovedì è un giorno quasi pronto a dare il benvenuto al fine settimana. Per questo motivo, è bello inviare un messaggio di buongiorno per dare una carica positiva alle persone che amiamo. Ecco una serie di frasi e immagini gratuite da inviare tramite WhatsApp per augurare una buona giornata ad amici, parenti e colleghi. Il giovedì è come un antipasto del venerdì, che a sua volta è un antipasto del weekend. Non è il massimo, ma è comunque meglio di un lunedì. Auguro a te un giovedì splendente, come te stesso. La cosa più bella del giovedì è che il giorno successivo è venerdì. Purtroppo, la cosa peggiore del giovedì è che sembra un venerdì, ma non lo è. Nonostante ciò, goditi ogni istante e anche oggi sarà speciale. Sorridi, divertiti e stai sereno perché è giovedì. La cosa più bella del giovedì è sapere che il giorno dopo è venerdì. Anche un giovedì qualunque può essere speciale se lo vivi appieno. Che il sole splenda sempre alto e ti regali una bellissima giornata. Nonostante manchino solo 48 ore al sabato, è importante vivere ogni giorno al meglio e con il sorriso. Inizia la giornata con un sorriso perché non c’è niente di meglio. Oggi è giovedì, vivi al massimo questa giornata e sorridi sempre. Anche un giovedì qualunque può diventare speciale con un sorriso. Che sia una giornata magica, buon giovedì! Niente è in grado di rovinarti il venerdì quanto scoprire che in realtà è giovedì. Quindi, forza perché il fine settimana è alle porte. Buon giovedì! Buona giornata, affronta ogni istante col sorriso e vedrai che sarà speciale. Ogni giorno è speciale se lo inizi nel modo giusto. Quindi ti mando un pensiero e un bacio per augurarti una buona giornata. Considera il giovedì come l’aperitivo del venerdì, che è a sua volta l’aperitivo del weekend. Quindi, auguro a te un giovedì tollerabile. Il miglior modo per iniziare il giovedì è con un caffè, un sorriso e un pensiero per te. Nonostante sia solo giovedì, auguro a te una giornata stupenda. Anche un giovedì qualunque può diventare speciale se inizi la giornata con un sorriso e pensando positivo. Quindi, ho pensato a te. Buon giovedì, forza che ci siamo quasi. Anche un giovedì qualunque può essere speciale se lo inizi sorridendo. Ti auguro un giovedì meraviglioso, buona giornata! Goditi ogni momento di questa giornata, vedrai che sarà speciale. Inizia la giornata con un pensiero speciale, ho pensato a te. Svegliati e sorridi, è giovedì. Il sabato non è più un miraggio, quindi buona giornata. Buongiorno e buon giovedì, che il sole risplenda forte oggi. Non farti abbattere da niente e da nessuno, oggi sarà una grande giornata. Ti auguro una giornata stupenda come il tuo sorriso. La ricetta per un giovedì perfetto è un sorriso, un bacio e un abbraccio. Svegliati bene e ho pensato a te. Buona giornata! Oggi volevo iniziare la giornata con un pensiero positivo e tu mi sei venuto in mente. È giovedì, forza che il weekend si avvicina. Stamattina il primo pensiero è per te, buon giovedì. Buon giovedì a coloro che affrontano tutto con il sorriso, fallo anche tu. Il giovedì è un bel giorno, anche se sarebbe meglio chiamarlo venerdì. Che la forza sia con te, buon giovedì.

