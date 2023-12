Oggi è lunedì 18 dicembre 2023 e, nonostante sia sempre un giorno difficile, possiamo affrontarlo con un po’ più di ottimismo perché tra sette giorni sarà Natale e arriveranno le meritate vacanze. Per iniziare la giornata con il sorriso, possiamo inviare frasi e immagini di buongiorno gratis via WhatsApp ai nostri cari. Ecco alcuni spunti per i messaggi da inviare oggi: “Indossa il tuo sorriso migliore, è lunedì! Ti auguro una giornata piena di gioia e sorrisi”, “Il lunedì è la giusta punizione per quello che hai fatto durante il weekend”, “Buon lunedì! Inizia la settimana con grinta e sorrisi, sarà stupendo”, “Anche un lunedì può essere un giorno giusto per realizzare i tuoi sogni! Forza!”, “Buon lunedì! Ma davvero c’è qualcosa di buono nel lunedì?”. Nonostante il lunedì possa sembrare un giorno negativo, possiamo cercare di trovarne il lato positivo e iniziare la settimana con il piede giusto.

Continua a leggere su MediaTurkey: Buongiorno buon lunedì 18 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp