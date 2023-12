Buongiorno buon martedì 19 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Oggi è martedì 19 dicembre 2023 e si avvicina il Natale, con le tanto attese vacanze. Per dare una carica speciale ad amici e parenti, è possibile inviare dei messaggi di buongiorno tramite WhatsApp. Ecco una serie di frasi e immagini gratuite da condividere per iniziare bene la giornata. Tra gli spunti per i messaggi di buongiorno, si possono trovare frasi divertenti come “Che poi se fosse come il venerdì, il martedì non sarebbe poi così male” o incoraggianti come “Supera gli ostacoli che ti si parano davanti con il sorriso e tutto sarà stupendo. Buon martedì!”. È possibile rendere speciale anche un martedì qualunque vivendolo con entusiasmo e positività. Per chi preferisce inviare un’immagine, sono disponibili alcune opzioni da condividere per augurare una buona giornata a coloro a cui si vuole bene.

