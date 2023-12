Il sabato è un giorno speciale in cui finalmente possiamo riposare e goderci il relax e il divertimento. Per iniziare al meglio questa giornata, possiamo inviare un messaggio di auguri alle persone a cui vogliamo bene. Abbiamo selezionato una serie di frasi e immagini gratuite da inviare via WhatsApp per augurare una buona giornata e un buon fine settimana. Ecco alcuni spunti per i vostri messaggi di buongiorno del sabato:

– Buon sabato! Dedica del tempo a te stesso e goditi il riposo, e se ti avanza un minuto, pensa anche a me.

– Dopo cinque giorni di attesa, finalmente è arrivato il sabato! Buon sabato!

– Buon sabato e buon fine settimana! Goditi ogni istante.

– E’ sabato! Cosa facciamo stasera?

– Buon sabato! Che sia meraviglioso come te!

– Buon sabato e buon weekend a te e ai tuoi cari. Goditi la famiglia e il relax, perché poi torna il lunedì.

– Buon sabato… e non dimenticare di pensare a chi lavora, come me.

– Caro collega, ti manco già? Tu no! Buon weekend!

– Buon sabato e buon fine settimana a te e ai tuoi cari. Passa un sabato splendido e un weekend memorabile.

– In questo weekend, non dimenticarti delle cose più importanti: la famiglia, gli amici e gli affetti. Buon sabato!

Queste sono solo alcune idee per augurare un buon sabato alle persone a cui teniamo. Oltre alle parole, possiamo anche inviare un’immagine per rendere il messaggio ancora più speciale. Scegliete quella che più vi piace e condividetela con i vostri cari. Buon sabato a tutti!

Continua a leggere su MediaTurkey: Buongiorno buon sabato 16 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp