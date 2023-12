Buongiorno buon sabato 23 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Oggi è sabato 23 dicembre 2023 e se non avete impegni legati ai regali di Natale o al pranzo del 25, potrete finalmente rilassarvi un po’. Per iniziare al meglio la giornata, potete inviare un bel messaggio di auguri a coloro a cui volete bene. Ecco a voi una serie di frasi e immagini gratuite da inviare tramite WhatsApp ad amici, colleghi e parenti per augurare loro una buona giornata e un buon fine settimana. Potete scegliere tra questi spunti per i vostri messaggi di buongiorno da inviare oggi, sabato 23 dicembre 2023, ad amici e parenti:

– Buon sabato e buon fine settimana a te e ai tuoi cari. Passa un sabato splendido e un weekend memorabile. Buona giornata!

– In questo weekend, non dimenticarti delle cose più importanti: la famiglia, gli amici e gli affetti. Buon sabato!

– Come iniziare nel migliore dei modi il fine settimana? Un sorriso, un caffè e un pensiero per te. Goditi ogni secondo di questa giornata e sarà speciale. Buon sabato a te.

– Finalmente è arrivato il sabato! Buona giornata, goditi il riposo e i tuoi affetti più cari.

– In questo giorno, non pensare ad altro se non a rilassarti e divertirti. Buon sabato!

– Ho aperto gli occhi e ho pensato a te: c’è un modo migliore per iniziare il fine settimana? Buona giornata e buon fine settimana! Ti abbraccio forte e ti mando un bacio.

– Oggi è sabato, c’è bisogno di dire altro? Metti da parte pensieri e problemi, oggi è sabato! Goditelo.

– Il sabato è il giorno del pre-riposo, in modo che quando arriva la domenica si è abbastanza riposati per godersi il riposo. Evviva, è sabato! Goditi la giornata e pensa a me.

– Finalmente sabato! Cosa facciamo stasera? Buon sabato! Goditi questa giornata con le persone a cui vuoi bene.

– Dedicati un po’ di tempo, rilassati, riposati… e se ti avanza un minuto, pensa anche a me. Buon sabato!

– Dopo cinque giorni di attesa finalmente è arrivato… Buon sabato! Buon sabato e buon fine settimana! Goditi ogni momento.

– È sabato! Che facciamo stasera? Qualcuno un giorno mi spiegherà perché il sabato passa così veloce e il resto della settimana no… Vabbè, buona giornata!

– Buon sabato! Che sia meraviglioso come te! Buon sabato e buon weekend a te e ai tuoi cari. Goditi la famiglia e il relax… poi arriverà il lunedì.

– Buon sabato… e pensa anche a chi lavora… come me. Caro collega, mi manchi già? Tu no! Buon weekend!

– In questo giorno speciale, il primo pensiero è andato a te… buon sabato! Che bello, è sabato! Lascia alle spalle tutti i pensieri e divertiti! Buon weekend.

– Eccoci finalmente arrivati al sabato. Riposati, divertiti e pensa a me… Io sto pensando a te. Buona giornata!

– È sabato! C’è bisogno di dire altro? Per goderti al massimo il sabato, c’è una ricetta vincente… sorridi sempre!

– Finalmente è arrivato il sabato! Buon fine settimana! Caro collega, buon weekend! Non sentire troppo la mia mancanza… Buon sabato!

– Sorridi, perché il weekend è appena iniziato. Ti auguro un sabato meraviglioso e un weekend da ricordare.

– Vorrei sapere cosa ha fatto il sabato affinché, il venerdì pomeriggio, tutti augurassero solo e sempre “buona domenica”.

– Lo chiamano sabato perché “il giorno in cui scordi che il mondo esiste e recuperi tutte le serie tv della settimana” dura a lungo.

– Come si inizia un weekend fantastico? Con un sorriso. Buon sabato! Buona giornata! Alzati e sorridi… è sabato.

– Caro collega, oggi non ci vediamo! Meno male… Buon weekend!

– Inizia il weekend e voglio farlo pensando a te! Buon sabato e buona giornata!

– Buon sabato! Rilassati, divertiti e lascia tutto alle spalle per due giorni.

– Oggi è sabato! Goditi al massimo ogni momento di questa giornata. Buon sabato a te!

– Ricordati di sorridere sempre… oggi hai un motivo in più! Ti auguro di passare una giornata stupenda circondato dai tuoi affetti più cari. Buon sabato!

– Finalmente oggi ci si riposa, te lo meriti! Buon weekend!

Se invece preferite inviare un’immagine, potete scegliere tra quelle che vi proponiamo qui sotto per augurare una buona giornata. In conclusione, augurare un buon sabato e un buon fine settimana ai propri cari è un modo semplice ma significativo per mostrare loro affetto e desiderare loro di trascorrere momenti piacevoli e rilassanti. Che sia attraverso frasi o immagini, l’importante è ricordare loro quanto siano speciali e quanto si tenga a loro. Quindi non esitate a inviare un messaggio di buongiorno a chi vi sta a cuore, rendendo il loro sabato ancora più felice e pieno di calore.

Continua a leggere su MediaTurkey: Buongiorno buon sabato 23 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp