Buongiorno buon venerdì 22 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Oggi è un venerdì speciale, il 22 dicembre 2023, un giorno che segna non solo l’arrivo del fine settimana, ma anche l’avvicinarsi delle vacanze di Natale. Per iniziare al meglio questa giornata, possiamo inviare dei messaggi di auguri via WhatsApp a coloro a cui vogliamo bene. Ecco una serie di frasi ispirate che possiamo utilizzare per augurare buona giornata ad amici, parenti e colleghi: “Ci siamo, è venerdì! Che facciamo stasera?” – “E’ venerdì, il giorno più bello della settimana… dopo sabato e domenica!” – “Uff… meno male che è venerdì! Buona giornata e buon weekend!” – “Oggi è venerdì, pensiamo solo a cose belle. Buona giornata.” – “Non vedevo l’ora che fosse venerdì… e adesso non vedo l’ora che sia sabato!” – “Affronta ogni giorno col sorriso, il venerdì di più! Buona giornata.” – “Sei pronto per il weekend? Io non vedo l’ora! Intanto, buon venerdì!” – “Per fortuna è venerdì! Buona giornata e buon weekend!” – “Non dimenticarti mai di sorridere, qualsiasi cosa succeda. Buon venerdì” – “Il venerdì è un bel giorno già da sé, se poi lo inizio pensando a te è ancora meglio… Buona giornata!” – “Un bacio e un sorriso per te, buon venerdì!” – “Sei pronto per un grande weekend? Dai che manca solo un piccolo sforzo, buon venerdì!” – “Buongiorno a chi affronta ogni momento della sua vita con coraggio, voglia di fare e il sorriso. Buon venerdì a te!” – “Non ne potevo davvero più, meno male che è venerdì! Buona giornata” – “Buon venerdì! Inizia la giornata con un sorriso, che fa sempre bene” – “Finalmente è venerdì! Che facciamo stasera?” – “Cosa c’è di più bello del venerdì? Il sabato e la domenica. Buona giornata!” – “Lasciati fatiche, ansie e noie alle spalle, è venerdì! Buona giornata” – “E’ venerdì, e finalmente il weekend sta arrivando. Manca solo un piccolo sforzo, buona giornata!” – “Caro collega, da stasera per due giorni non ci vedremo… Non mi mancherai. Buon venerdì!” – “Buona giornata! Forza, che il fine settimana si avvicina…” – “Qual è il modo migliore per iniziare la giornata? Un bel sorriso. Buon venerdì!” – “Che bello iniziare la giornata pensando a qualcuno di speciale come te. Se poi è venerdì è ancora meglio! Buon venerdì, ma soprattutto buon weekend!” – “Buona giornata! Forza che il weekend è vicino! C’è sempre un buon motivo per essere contenti. Soprattutto oggi, che è venerdì” – “Ti auguro un venerdì magico e splendente! Buona giornata” – “Finalmente, non ce la facevo più! Ma oggi è venerdì! Buona giornata” – “Buon venerdì a chi riesce sempre a trovare il lato buono delle cose e a sorridere. Forza, manca un ultimo sforzo e ci siamo! Buon venerdì” – “Un’altra settimana è finita… per fortuna! Buon venerdì” – “E’ venerdì! Serve aggiungere altro? Buon venerdì!” – “Oggi c’è un motivo in più per sorridere” – “Buon venerdì a te! Pensami come io ti ho pensato, col sorriso” – “Ti auguro un venerdì splendente come il tuo sorriso” – “Vuoi un buon motivo per sorridere? Oggi è facile… è venerdì!” – “Oggi volevo iniziare la giornata con un sorriso e ho pensato a te… Buon venerdì!” – “Buon venerdì! Forza che tra poco è weekend” – “Dai, ancora poche ore e sarà weekend!” – “Ti auguro un venerdì davvero speciale… come te” – “Che bello, è venerdì! Goditi la giornata, io ti mando un pensiero” – “E’ venerdì… basta e avanza! Buona giornata!” – “Sorridi sempre, oggi di più: è venerdì!” – “Come iniziare al meglio questo venerdì? Un caffè e… un sorriso” – “Spero sia un venerdì coi fiocchi… Io l’ho iniziato bene, pensando a te!” – “Qualsiasi cosa succeda, non scordarti mai di sorridere. Soprattutto di venerdì!” – “Oggi è venerdì, meglio noto come ‘dai che domani è sabato’. Buona giornata!” – “Anche oggi che è venerdì, ricordati di sorridere sempre. Buona giornata” – “Oggi c’è un buon motivo in più per alzarsi col sorriso, è venerdì!” – “E’ venerdì! E basta così… Buon venerdì”. Se preferiamo inviare un’immagine, possiamo scegliere tra quelle proposte per augurare buona giornata alle persone a cui vogliamo bene.

