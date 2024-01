Buongiorno buon venerdì 5 gennaio 2024: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Oggi è il primo venerdì dell’anno e si avvicina il weekend dell’Epifania. Per iniziare la giornata nel migliore dei modi, possiamo mandare un messaggio di auguri a coloro a cui vogliamo bene. Ecco una serie di frasi e immagini da inviare via WhatsApp per augurare una buona giornata ad amici, parenti e colleghi. Il venerdì è un giorno speciale, ma se lo iniziamo pensando a qualcuno di speciale diventa ancora più bello. Sei pronto per un grande weekend? Buon venerdì! Buongiorno a chi affronta ogni momento della sua vita con coraggio, voglia di fare e il sorriso. Oggi è venerdì, il giorno più bello della settimana… dopo sabato e domenica! Lasciamo fatiche, ansie e noie alle spalle, perché è venerdì! Spero che questo venerdì sia davvero speciale come te. Non scordarti mai di sorridere, soprattutto di venerdì! Oggi c’è un buon motivo in più per alzarsi col sorriso, è venerdì! Sei pronto per il weekend? Io non vedo l’ora! Per fortuna è venerdì! Un’altra settimana è finita… per fortuna! Oggi c’è un motivo in più per sorridere. Ti auguro un venerdì splendente come il tuo sorriso. Vuoi un buon motivo per sorridere? Oggi è facile… è venerdì! Come iniziare al meglio questo venerdì? Un caffè e… un sorriso. Che bello iniziare la giornata pensando a qualcuno di speciale come te. Forza che il weekend è vicino! Ti auguro un venerdì magico e splendente! Che bello, è venerdì! Sorridi sempre, oggi di più. Dai, ancora poche ore e sarà weekend! Iniziamo al meglio questo primo venerdì dell’anno e godiamoci il weekend dell’Epifania. Buon venerdì a tutti!

