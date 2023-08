Caino: scontro furgone e moto, morto un uomo di 30 anni

Si continua a morire sulle strade, oggi è accaduto a Caino in uno dei punti più stretti che dal centro abitato porta alle Coste. Uno schianto terribile frontale tra un furgone ed una motocicletta ha visto perdere la vita ad un uomo di 30 anni.

Caino: la dinamica dell’incidente

Un furgone, un Fiat Fiorino, procedeva in direzione del centro abitato quando in una curva si è trovato davanti un motociclista su una Benelli in uscita da una leggera curva. L’urto è stato violentissimo. Il conducente del Fiorino nonostante avrebbe cercato di dare un colpo di sterzo per evitare non è riuscito ad evitare il frontale con la motocicletta.

L’uomo in sella alla moto è morto sul colpo e quindi sono stati inutili i soccorsi del 118, che una volta giunti sul posto hanno solo potuto constatare la morte del 30enne.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del Radiomobile di Gardone e della caserma di Nave, il furgone avrebbe invaso la corsia opposta, quella in cui viaggiava il motociclista, ma gli accertamenti sono ancora in corso e le indagini proseguono.

Altra vita spezzata sulla strada

L’unica cosa certa è che un’altra vita è stata spezzata sulle strade del Bresciano ed in quest’ultimo periodo il numero sta salendo a dismisura.

Solo stamattina per una fatale caduta in bicicletta aveva perso la vita una donna di 27 anni inglese sulle sponde del lago di Garda.

Due incidenti completamente diversi, ma la sorte è stata la stessa, due vite spezzate in giovane età. Ora saranno gli inquirenti a stabilire le cause che hanno provocato la morte del 30enne, ma intanto un’altra famiglia è distrutta dal dolore per la perdita di un proprio caro.

Continuano a cadere nel vuoto gli appelli delle autorità di guidare con prudenza, prestare massima attenzione quando si è alla guida e rispettare il codice stradale. Mentre tutto viene ignorato persone perdono la vita.