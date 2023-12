Camila Cabello e Drake sono stati avvistati insieme in vacanza: è nata una nuova coppia?

Camila Cabello e Drake sono stati recentemente visti insieme in vacanza tropicale, scatenando voci su una nuova storia d’amore. I due cantanti sono stati fotografati mentre guidavano moto d’acqua e si godevano una gita in canoa durante il loro tempo alle Isole Turks e Caicos. Tuttavia, le loro interazioni non sembravano romantiche, lasciando i fan con varie teorie sulla loro connessione.

Mentre alcuni credono che Camila e Drake stiano frequentando, altri speculano che il loro tempo insieme potrebbe essere legato a una potenziale collaborazione musicale. Nessuno dei due artisti ha fatto dichiarazioni riguardo alle foto e ai video apparsi online, quindi possiamo solo aspettare e vedere se Drake è davvero il nuovo ragazzo di Camila.

Sia Camila Cabello che Drake hanno avuto la loro parte di relazioni pubbliche in passato. La relazione di Camila con Shawn Mendes è spesso stata oggetto di speculazioni, con un recente riavvicinamento dopo la loro separazione. Tuttavia, sembra che Shawn Mendes abbia superato la cosa ed ora vive con la sua nuova compagna, Charlie Travers.

Drake, d’altra parte, è stato legato sentimentalmente a SZA ed ha avuto una relazione a lungo termine con Rihanna dal 2009 al 2016. Ha anche un figlio con la modella e pittrice Sophie Brussaux. Secondo il Daily Mail, Drake ha iniziato a seguire Camila Cabello su Instagram dopo che lei ha pubblicato uno specchio selfie ad aprile, in cui ha citato dei versi della canzone di Drake “Search & Rescue”, citando Shakespeare.

È importante notare che la natura della relazione tra Camila e Drake rimane incerta e la loro vacanza insieme non conferma necessariamente un coinvolgimento romantico. È possibile che siano semplicemente amici o che stiano lavorando a una collaborazione. Fino a quando nessuno di loro affronta direttamente le voci, possiamo solo speculare.

In conclusione, l’avvistamento recente di Camila Cabello e Drake insieme in vacanza ha suscitato voci su una nuova storia d’amore. Tuttavia, è importante affrontare queste voci con cautela, poiché i due cantanti non hanno fatto dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione. Che siano fidanzati o stiano lavorando insieme a un progetto musicale, solo il tempo lo dirà. Fino ad allora, i fan aspetteranno con impazienza ulteriori aggiornamenti da parte di Camila e Drake.

