Capodanno 2024: frasi di auguri di buon anno e immagini gratis da inviare con WhatsApp

Il 2023 sta per terminare e per molte persone è stato un anno con molte novità positive, mentre per altre è stato un anno che vorrebbero dimenticare. Indipendentemente da come è stato, è ora di festeggiare e augurarsi un nuovo anno migliore. Ecco quindi alcune frasi di auguri e immagini da inviare tramite WhatsApp per dire buon Capodanno e felice 2024 ad amici e parenti. Tra le citazioni sul nuovo anno, ci sono frasi come “Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno”, “Non importa quanto si invecchi, quella dell’ultimo dell’anno sembra sempre la sera in cui tutto è possibile!” e “Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide.” Inoltre, c’è una filastrocca di Capodanno che auspica un anno pieno di belle sorprese. Le frasi di auguri per Capodanno 2024 includono messaggi come “Che questo nuovo anno ci porti pace e amore! Ma anche un po’ di fortuna… che non guasta mai!”, “Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 365 giorni d’amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia. Buon anno!” e “Possa tu essere sempre circondato dalla speranza e guidato dalle buone stelle. Buon anno!”. Infine, ci sono anche alcune immagini gratuite da inviare tramite WhatsApp per augurare un buon anno. In conclusione, auguri di un 2024 pieno di felicità, successo e realizzazione dei sogni.

