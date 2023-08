Capriolo: scontro tra furgone, auto e moto: centauro in gravi condizioni

Ennesimo incidente stradale sulle strade del Bresciano, questa volta si è verificato a Capriolo, dove c’è stato uno scontro tra un furgone, un’auto ed una moto con il centauro che è in gravi condizioni.

Capriolo: la dinamica

L’incidente è avvenuto oggi nel primo pomeriggio in corrispondenza dell’intersezione tra via IV Novembre e via Soldato Giuseppe Sabbadini a Capriolo.

Secondo le prime ricostruzioni la moto, proveniente da Sarnico lungo la provinciale, era in sorpasso quando è entrata in collisione con l’auto condotta da una donna residente a Coccaglio, in uscita dallo stop di via Sabbadini (con svolta obbligatoria a destra verso Sarnico).

Dopo l’urto con la vettura, la moto è rimbalzata sul fianco di un furgone, condotto da un uomo residente a Rovato, che viaggiava verso Adro, e poi ha fatto un volo di diversi metri.

Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, un uomo classe 1962 residente a Sarnico (Bergamo). Le altre due persone coinvolte, i conducenti dell’auto e del furgone, sono rimasti illesi.

I soccorsi

Subito dopo lo schianto sono stati allertati i soccorsi che sono partiti in codice rosso. L’uomo in sella alla moto avrebbe riportato trauma cranico e toracico, ma è rimasto sempre cosciente durante l’intervento dei sanitari (sul posto l’ambulanza dei Volontari di Sarnico e l’automedica).

E’ stato tempestivo anche l’intervento della Polizia Locale di Capriolo, guidata dal comandante Mauro Foglia. Gli agenti hanno effettuato i necessari rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro, e si sono dovuti occupare anche della gestione del traffico sempre intenso lungo la provinciale che attraversa Capriolo.

Adesso l’uomo è ricoverato presso l’ospedale e le sue condizioni restano gravi e la prognosi riservata, poichè il doppio impatto che ha subito è stato davvero violento, ma i medici stanno facendo di tutto per prestargli tutte le cure di cui necessita. In ansia tutta Sarnico.