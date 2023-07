Capriolo: uomo accusa un malore mentre è alla guida ed esce di strada

Un uomo di 47 anni nel tardo pomeriggio di oggi a Capriolo in provincia di Brescia, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto e perdendo il controllo è uscito fuori strada.

E’ accaduto precisamente sulla Spbs469bis, una strada sempre molto trafficata.

Capriolo: chi ha lanciato l’allarme

A lanciare l’allarme è stato un altro automobilista che era subito dietro la vettura che è uscita di strada. L’uomo con una brillante manovra ha evitato il veicolo evitando evitando quello che sarebbe stato inevitabilmente un incidente a catena con possibili gravi conseguenze.

Subito dopo ha chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari e la Polizia locale. In un primo momento i soccorritori hanno avvisato l’ospedale di Chiari di essere pronti a trasportare un uomo in codice rosso, ma durante le prime cure sul posto l’uomo ha ripreso conoscenza e così si è passati ad un codice giallo, perchè le condizioni erano meno gravi del previsto.

Va comunque dato atto all’uomo colpito da malore di avere la lucidità di lanciarsi con la sua auto verso l’esterno della carreggiata cercando di evitare di colpire altri veicoli in transito, così come è stato molto pronto di riflessi l’automobilista che era subito dietro, che grazie alla sua manovra ha evitato una probabile strage.

Sono giorni di grande sofferenza per il Bresciano tra maltempo e incidenti vari, un’estate che vorrà essere dimenticata il prima possibile dagli abitanti di queste zone e fortunatamente la giornata di domani secondo le previsioni regalerà una certa tregua con il sole che dovrebbe ritornare a farsi notare da queste parti.

Restano comunque da contare gli ingenti danni provocati dalle scorsi notti e la morte assurda di una ragazza di 16 anni colpita in pieno da un albero caduto mentre era in tenda con gli scout. Tragedie che non si vorrebbero mai raccontare.