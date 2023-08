Carpenedolo: operaio cade da 5 metri, è grave

Altra tragedia sul lavoro si è verificata poco fa a Carpenedolo, dove un operaio è caduto da 5 metri di altezza e adesso le sue condizioni sono gravi.

Carpenedolo: la tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un operaio di 32 anni, è precipitato nel vuoto da un ponteggio montato su di un tetto dove il giovane operaio stava lavorando per riparare i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. A causare la tragica caduta sembra sia stato il cedimento di una lastra.

L’incidente si è verificato poco fa in via Achille Pozzi 17 a Carpenedolo.

I soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presenti anche Asst del Garda, i carabinieri di Desenzano del Garda e i Vigili del fuoco da Brescia.

Il giovane operaio avrebbe riportato trauma cranico, al torace e al bacino. É stato trasferito in codice rosso in Poliambulanza.

Ad essere coinvolta, anche se non direttamente nell’infortunio, anche una donna, a le sue condizioni sono state valutate dai sanitari intervenuti sul posto ma, considerate non gravi, non è stata ospedalizzata.

Le indagini

Anche se sembra essere stato un fatale incidente sono comunque in corso le indagini delle forze dell’ordine per verificare se si è trattato di una tragica fatalità oppure c’è dell’altro.

Si stanno infatti valutando le condizioni in cui l’operaio e i suoi colleghi stessero lavorando a partire da tutte le misure di sicurezze che questi interventi obbligano.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte degli inquirenti, i quali sono ancora a lavoro sul posto per fare chiarezza sull’accaduto. Se ci dovessero essere colpe di terzi, ne pagheranno sicuramente le conseguenze, perchè la sicurezza dei lavoratori viene prima di tutto il resto.

Questa è stata solo uno dei tanti incidenti sul lavoro che si stanno verificando in questo 2023, si spera solo che l’operaio riesca a migliorare.