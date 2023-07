Cazzago San Martino: donna morta travolta da un treno

Nel territorio comunale di Cazzago San Martino, una donna di 47 anni è deceduta nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata travolta da un treno sulla linea ferroviaria che collega Brescia a Bergamo.

Cazzago San Martino: donna travolta da un treno, via alle indagini

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente mortale che ha visto una donna di 47 anni essere travolta da un treno a Cazzago San Martino questo pomeriggio.

Le autorità accorse sul luogo per i rilievi del caso non hanno al momento un quadro chiaro di come sia potuto succedere la tragedia, ma come prima pista stanno seguendo quella del suicidio da parte della donna, della quale non sono state rivelate le generalità.

Secondo la polizia ferroviaria sembra proprio che la donna abbia deciso di ricorrere a questo gesto estremo visto il punto in cui è accaduto l’investimento e la dinamica, ma non si escludono comunque altre piste, si farà più chiarezza col passare delle ore, sicuramente dopo aver ascoltato anche i familiari della donna.

Intanto per ore è stato sospeso il traffico ferroviario tra Ospitaletto e Rovato con conseguenti ritardi e alcune corse cancellate, ma era inevitabile per dare il tempo alla polizia di portare a termine tutti i rilievi del caso e recuperare il corpo della vittima.

Se gesto estremo è stato bisognerà capire le cause che hanno portato la donna a farlo ed è comunque stata un’altra tragedia che ha spezzato la vita di una persona, che forse aveva dentro di sè tanto dolore da non riuscire più a sopportarne il peso.