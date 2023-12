Che disturbo mentale ha Oliver in Saltburn?

Il personaggio di Oliver, interpretato da Barry Keoghan nel film “Nella mente di Oliver in Saltburn”, mostra comportamenti evidenti che sollevano domande riguardo ai disturbi mentali che lo affliggono. Nel corso della storia, Oliver si rivela gradualmente, permettendo agli spettatori di esplorare più a fondo la sua psicologia.

All’inizio, a Oxford, Oliver appare come una persona amichevole, anche se un po’ riservata. Tuttavia, una volta arrivato a Saltburn su invito di Felix, membro dell’aristocratica famiglia Catton, Oliver svela la sua vera natura ossessiva e manipolatrice, interagendo con i Catton. Il suo piano di prendere il controllo di Saltburn e della fortuna dei Catton diventa evidente, e non esita a causare distruzione per raggiungere il suo scopo.

Durante tutto il film, si può notare l’inclinazione di Oliver verso comportamenti sociopatici, soprattutto quando il suo lato oscuro prende il sopravvento. Questo atteggiamento manipolatore e violento, unito a una generale instabilità emotiva, fa sorgere spontaneamente domande sul suo stato mentale. Oliver non mostra alcun senso di colpa per le sue azioni, come dimostra la scena finale del ballo, in cui giustifica tutto ciò che ha fatto nella sua mente.

Nel complesso, il comportamento di Oliver rivela chiare tendenze al controllo e alla manipolazione costante, tanto da apparire come un personaggio diverso a seconda delle circostanze. La sua propensione alla violenza si conclude con numerose morti, segno distintivo del Disturbo della Personalità Antisociale, spesso associato alla sociopatia.

La confessione finale di Oliver, in cui rivela le sue azioni, i motivi e i sentimenti, fornisce ulteriori informazioni sulla sua psicologia. È evidente che Oliver è disposto a fare qualsiasi cosa per raggiungere il suo obiettivo e che, una volta scoperta la verità, l’omicidio diventa l’unica opzione rimasta. La sua mancanza di senso di colpa e la capacità di giustificare tutte le sue azioni nella sua mente confermano ulteriormente la sua malattia mentale.

In conclusione, nel film “Nella mente di Oliver in Saltburn”, il personaggio di Oliver mostra chiari segni del Disturbo della Personalità Antisociale, caratterizzato da tendenze al controllo, alla manipolazione e alla violenza. Il suo comportamento patologico, unito alla sua mancanza di senso di colpa, lo rende un personaggio affascinante e inquietante.

