Chi è Begoña Vargas, Cameron in Berlino: età, Instagram e film

Begoña Vargas è un’attrice spagnola molto popolare per il suo ruolo di Cameron nella serie TV spin-off di Netflix, “Berlino”. Nata nel 1999 a Madrid, ha 24 anni ed è coinvolta nel mondo dello spettacolo fin da giovane. Ha iniziato a studiare danza da bambina e successivamente ha ampliato i suoi interessi con la recitazione, lavorando in spettacoli teatrali per bambini. Nel 2017 ha fatto il suo debutto in televisione nella serie “Centro médico” e nel 2020 ha esordito al cinema nel film “Possession – L’appartamento del diavolo”. Oltre alla sua carriera di attrice, Begoña è molto impegnata nella beneficenza, collaborando con un’associazione che si occupa di bambini orfani in Kenya. Sui social media, è molto attiva su Instagram, con oltre 600 mila follower, e ha un account su X, ex Twitter, con circa 2 mila follower. Ha partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi, tra cui “Berlino”, “Centro médico”, “Paquita Salas” e molti altri. Il suo ruolo di Cameron in “Berlino” le ha fatto guadagnare molta attenzione e consensi per la sua interpretazione. In conclusione, Begoña Vargas è un’attrice promettente con un futuro brillante nel mondo dello spettacolo e siamo ansiosi di vedere quali saranno i suoi prossimi progetti e successi.

