chi è Giovanni Di Gianfrancesco? età, lavoro, figli

Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, famosa attrice, conduttrice ed ex modella di grande successo. La coppia è legata da un grande amore che dura da più di dieci anni e hanno un figlio di nove anni nato nel 2014. Giovanni è nato a Monterotondo nel 1978, quindi ha 46 anni, ed è un imprenditore edile. È una persona molto riservata e si sa veramente poco sulla sua vita privata. Oltre alla sua attività di imprenditore edile, Giovanni e Manuela hanno creato insieme una piccola casa di produzione di videoclip, che potrebbe in futuro estendere la sua attività anche alla produzione cinematografica.

L’amore tra Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri è iniziato nel 2010 grazie a un amico in comune e da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati per la prima volta nel 2013 a Las Vegas e poi hanno celebrato il loro amore con una cerimonia in grande stile nel 2022 al Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano, alla presenza di numerosi invitati. Nel 2014 è nato il loro unico figlio, Mattia, che quest’anno compirà dieci anni.

In un’intervista a Verissimo, Giovanni ha raccontato che lui e Manuela si sono frequentati e poi hanno litigato, ma quando si sono ritrovati non si sono più lasciati. Ha descritto il loro matrimonio come un momento bellissimo quando ha visto Manuela all’altare. La coppia è molto unita e affiatata e condivide molte cose insieme. Spesso pubblicano foto sui loro profili social, anche in compagnia del figlio, mostrando una famiglia molto bella e felice.

Manuela Arcuri è stata ospite del salotto televisivo La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, dove potrebbe aver raccontato qualcosa in più sulla sua vita privata, incluso il suo matrimonio con Giovanni. Tuttavia, sono una coppia molto riservata e non amano parlare troppo della loro vita privata. Quindi, non è certo se Manuela abbia condiviso dettagli intimi sulla sua relazione con Giovanni durante l’intervista.

In conclusione, Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, una famosa attrice, conduttrice ed ex modella. L’amore tra loro è iniziato nel 2010 e da allora sono sempre stati insieme. Hanno un figlio di nove anni e sono una coppia molto unita e affiatata. Giovanni è un imprenditore edile e insieme a Manuela ha anche una casa di produzione di videoclip. Nonostante la loro fama, preferiscono mantenere la loro vita privata riservata e non amano parlare troppo di sé stessi nei media.

