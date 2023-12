Chi è Malia di Amici 23: vero nome, età, Instagram e canzoni

Malia è uno dei nuovi partecipanti di Amici 23, un famoso talent show condotto da Maria De Filippi. Non sono ancora disponibili molte informazioni sulla sua biografia, ma sappiamo che è stato fortemente voluto da Rudy Zerbi, uno dei giudici del programma, che ha richiesto un banco in più per lui.

Attualmente, non conosciamo il suo vero nome, l’età o l’altezza, ma possiamo supporre che abbia circa 20 anni e sia alto oltre 170 centimetri. Non abbiamo nemmeno informazioni sulla sua famiglia, come se ha fratelli o sorelle o se è figlio unico. Tuttavia, dalle foto sui social, abbiamo notato che ha dei tatuaggi, un dettaglio che lo rende ancora più interessante per il pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono ancora notizie su una possibile relazione amorosa. Malia non ha rilasciato dichiarazioni in merito e non ha pubblicato immagini che possano far pensare qualcosa ai suoi fan. Tuttavia, saremo pronti ad aggiornare se ci saranno nuove informazioni.

Nel campo musicale, Malia sta emergendo come cantautore. Come molti altri concorrenti di Amici 23, scrive le sue canzoni e ha già un singolo su Spotify chiamato “Maiorca”, che ha raggiunto oltre 2 milioni di ascolti. Durante la sua permanenza alla scuola di Amici, speriamo che possa comporre molti altri brani e far conoscere ancora di più il suo talento.

Per chi volesse seguirlo sui social media, Malia ha un profilo ufficiale su Instagram, dove occasionalmente condivide contenuti tramite le storie. Ha pubblicato finora circa 4 post e ha raggiunto oltre 11 mila follower, un numero che sicuramente crescerà durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Malia è entrato ufficialmente ad Amici 23 nel mese di dicembre, nell’ultima puntata prima della pausa natalizia. Durante la sua presentazione, ha dimostrato di avere un grande talento e una personalità affascinante, conquistando il pubblico e i giudici del programma.

Oltre a Malia, in questa edizione di Amici 23 ci sono altri talentuosi cantanti che si stanno distinguendo per il loro talento musicale. Tra i ballerini, invece, ci sono anche talenti promettenti che stanno lasciando il segno con le loro performance.

In conclusione, Malia di Amici 23 è un emergente cantautore che sta attirando l’attenzione nel famoso talent show. Nonostante le informazioni sulla sua biografia siano ancora limitate, il suo talento e la sua personalità affascinante stanno conquistando il pubblico e i giudici del programma. Speriamo di conoscere presto ulteriori dettagli sulla sua vita e carriera, e nel frattempo continueremo a seguirlo e a tifare per lui durante il suo percorso ad Amici 23.

Continua a leggere su MediaTurkey: Chi è Malia di Amici 23: vero nome, età, Instagram e canzoni