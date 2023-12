Michelle Jenner è un’attrice spagnola famosa per il suo ruolo di Keila nella serie TV Netflix Berlino, uno spin-off di La casa di carta. Nata il 14 settembre 1986 a Barcellona, ha una famiglia di artisti, con sua madre ex ballerina e suo padre attore e doppiatore. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da bambina, diventando la voce spagnola di Hermione Granger in Harry Potter e di Giosué da bambino in La vita è bella. Dopo essersi laureata, si è trasferita a Madrid per perseguire la sua carriera di attrice. Ha recitato in numerosi film e serie TV, tra cui Berlino. Sembra essere attualmente single, dopo una lunga relazione con Javier García, da cui ha avuto un figlio nel 2019. Su Instagram ha un profilo verificato con oltre 500 mila follower. Michelle Jenner è un’attrice talentuosa che ha guadagnato ancora più visibilità grazie a Berlino e continueremo a seguirne la carriera con interesse.

Continua a leggere su MediaTurkey: Chi è Michelle Jenner, Keila in Berlino: età, Instagram e film