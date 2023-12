Chi è Tristan Ulloa, Damian in Berlino: età, Instagram e film

Tristan Ulloa è un noto attore riconosciuto per il suo ruolo di Damian nella serie TV Berlino disponibile su Netflix. Questo articolo ci offre maggiori informazioni su di lui, inclusi dettagli sulla sua biografia, età, altezza, account Instagram e i film in cui ha recitato.

Nato il 6 maggio 1970 a Orléans, in Francia, Tristan Ulloa ha attualmente 53 anni ed è alto circa un metro e ottantatré centimetri. I suoi genitori sono emigrati spagnoli che si sono stabiliti in Francia, e ha un fratello di nome David Ulloa. Durante i suoi anni universitari, ha studiato economia e ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione attraverso la partecipazione al gruppo teatrale dell’università.

Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1997 con i film “Apri gli occhi” e “Memorias del ángel caído”. Da quel momento, ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione, prendendo parte a numerosi film, serie TV e spettacoli teatrali. Tra i suoi film più famosi ci sono “Lucía y el sexo” (2001), “El lápiz del carpintero” (2003) e “Altamira” (2016). Ha anche recitato in diverse serie TV, tra cui “Gran Reserva” (2010-2013), “Narcos” (2017) e “Warrior Nun” (2020).

Nella sua vita privata, Tristan Ulloa è sposato con l’attrice argentina-americana Carolina Román e hanno un figlio insieme. È molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove ha condiviso circa 800 post e ha accumulato oltre 48 mila follower nel corso degli anni. La sua partecipazione alla serie TV “Berlino” potrebbe ulteriormente aumentare il numero dei suoi follower.

Parlando della sua recente apparizione nella serie TV “Berlino”, Tristan Ulloa interpreta il personaggio di Damian, membro della banda del celebre personaggio de “La casa di carta” che sta organizzando un colpo. Questa serie TV è uno spin-off di successo ed è stata molto apprezzata dai fan.

In conclusione, Tristan Ulloa è un attore talentuoso con una lunga e variegata carriera nel mondo del cinema e della televisione. La sua interpretazione di Damian in “Berlino” ha catturato l’attenzione del pubblico e ha contribuito ad aumentare la sua popolarità. Con il suo impegno costante e la passione per la recitazione, siamo sicuri che continuerà a regalarci performance straordinarie anche in futuro.

